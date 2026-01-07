У ніч проти 7 січня росіяни атакували Дніпро ударними безпілотниками.

Про наслідки атаки вранці 7 січня повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов та очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

Атака на Дніпро 7 січня: що відомо

За словами міського голови, унаслідок атаки на Дніпро у понад 10 багатоповерхових житлових будинках потрощено кілька сотень, а подекуди — до тисячі вікон.

Також зафіксовано пошкодження мереж опалення біля одного з будинків. У місті згоріли кілька автомобілів.

Окрім житлової забудови, пошкоджень зазнали навчальні заклади. Зокрема, зруйновано частину профтехучилища, де навчають слюсарів та кондитерів.

Пожежу на території закладу ліквідували, однак пошкоджено майстерню та студентський гуртожиток.

Також під час атаки постраждали два дитячі садки та одна зі шкіл.

За попередніми даними, відомо про сімох постраждалих, серед яких двоє дітей.

Дівчинка 8 років буде оговтуватися вдома, 16-річну ж доправили до медзакладу в стані середньої тяжкості.

У більшості людей діагностували гостру реакцію на стрес, однак є й осколкові поранення.

Міські служби продовжують обстеження територій і збір інформації щодо інших можливих руйнувань.

Комунальні служби міста ліквідовують наслідки атаки на Дніпро у ніч проти 7 січня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 414-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Борис Філатов