В Одессе задержана еще одна агентка российской военной разведки (более известной как ГРУ), которая корректировала вражеские атаки по городу и поддерживала оккупантов в социальных сетях.

Задержание российской агентки в Одессе

По данным Главного управления внутренней безопасности СБУ, среди объектов потенциального поражения, координаты которых собирала женщина, были подразделения украинской спецслужбы, выполняющие боевые задачи на южном направлении.

Как утверждают в СБУ, наведением воздушных ударов занималась завербованная врагом 52-летняя местная безработная женщина.

Она попала в поле зрения оккупантов через своего знакомого, который проживает на территории России и сотрудничает с военной разведкой РФ.

Российская агентка обходила местность и отмечала на Google-картах расположение объектов, которые, как она считала, могли использовать украинские защитники. Женщина притворялась, что выгуливает собак, которых брала у своих знакомых.

Кроме этого, жительница регулярно меняла одежду и манеру поведения. Она собирала разведывательные данные в виде фото, видео и электронных геолокаций, после чего передавала сведения российскому куратору через мессенджер.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали агентку РФ “на горячем”, когда она проводила доразведку вблизи режимного объекта. У нее изъяли смартфон с подготовленным “отчетом” для российского ГРУ во время обысков.

Кроме этого, на гаджете женщины обнаружили ее сообщения в Telegram, где она оправдывает полномасштабное вторжение России в Украину.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Среди них:

ч. 2 ст. 111 (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 436 (Оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины);

ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан).

По информации Службы безопасности Украины, сейчас злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное тюремное заключение с конфискацией имущества.