В Одесі затримано ще одну агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), яка коригувала ворожі атаки по місту та підтримувала окупантів у соціальних мережах.

Затримання російської агентки в Одесі

За даними Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, серед об’єктів потенційного ураження, координати яких збирала жінка, були підрозділи української спецслужби, які виконують бойові завдання на південному напрямку.

Як стверджують у СБУ, наведенням повітряних ударів займалася завербована ворогом 52-річна місцева безробітна жінка.

Зараз дивляться

Вона потрапила у поле зору окупантів через свого знайомого, який проживає на території Росії та співпрацює з воєнною розвідкою РФ.

Російська агентка обходила місцевість та позначала на Google-картах розташування об’єктів, які, як вона вважала, могли використовувати українські захисники. Жінка вдавала, що вигулює собак, яких брала у своїх знайомих.

Крім цього, жителька регулярно змінювала одяг та манеру поведінки. Вона збирала розвідувальні дані у вигляді фото, відео та електронних геолокацій, після чого передавала відомості російському куратору через месенджер.

Працівники Служби безпеки України затримали агентку РФ “на гарячому”, коли вона проводила дорозвідку поблизу режимного об’єкта. У неї вилучили смартфон із підготовленим “звітом” для російського ГРУ під час обшуків.

Крім цього, на гаджеті жінки виявили її дописи у Telegram, де вона виправдовує повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Слідчі СБУ повідомили агентці про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Серед них:

ч. 2 ст. 111 (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 436 (Виправдовування збройної агресії РФ проти України);

ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян).

За інформацією Служби безпеки України, тепер зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне тюремне ув’язнення з конфіскацією майна.