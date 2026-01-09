В Киеве половина многоквартирных домов города осталась без теплоснабжения из-за поврежденной массированной атакой врага критической инфраструктуры столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Последствия массированной атаки РФ по Киеву: что известно

Также в городе фиксируются перебои с водоснабжением.

Сейчас смотрят

– Коммунальщики подключили социальные учреждения, в частности больницы и роддомы, от мобильных котельных. И вместе с энергетиками работают над тем, чтобы восстановить электро- и теплоснабжение в дома киевлян, – добавил мэр.

По словам Кличко, коммунальщики делают все, чтобы восстановить инфраструктуру столицы как можно быстрее и работают в режиме чрезвычайной ситуации, однако погодные условия в ближайшие дни будут сложными.

– Обращаюсь к жителям столицы, у кого есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, сделайте это, – призвал мэр.

В то же время премьер-министр Юлия Свириденко сообщает, что в отдельных районах Киева есть перебои с электро- и водоснабжением из-за повреждения подстанций, линий и объектов генерации.

– Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения более 500 тыс. потребителей. Вынужденно применяются аварийные и почасовые отключения, на продолжительность которых влияет и понижение температуры, – пояснила она.

По данным премьер-министра, враг целенаправленно атаковал районные котельные, чтобы превратить зиму в оружие и создать энергетический террор.

Напомним, российские агрессоры в ночь на 9 января нанесли удары по Киеву, Киевской и Львовской областям. Основными целями обстрела стали жилая застройка, а также транспортная и критическая инфраструктура.