Половина домов Киева осталась без тепла, более 500 тыс. потребителей – без света
- В результате массированной атаки повреждена критическая инфраструктура, без тепла остались почти 6 тысяч домов.
- Социальные учреждения подключили к теплу от мобильных котельных, продолжаются аварийно-восстановительные работы.
- Городские власти призывают киевлян, по возможности, временно выехать из города из-за сложной ситуации и погодных условий.
В Киеве половина многоквартирных домов города осталась без теплоснабжения из-за поврежденной массированной атакой врага критической инфраструктуры столицы.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Последствия массированной атаки РФ по Киеву: что известно
Также в городе фиксируются перебои с водоснабжением.
– Коммунальщики подключили социальные учреждения, в частности больницы и роддомы, от мобильных котельных. И вместе с энергетиками работают над тем, чтобы восстановить электро- и теплоснабжение в дома киевлян, – добавил мэр.
По словам Кличко, коммунальщики делают все, чтобы восстановить инфраструктуру столицы как можно быстрее и работают в режиме чрезвычайной ситуации, однако погодные условия в ближайшие дни будут сложными.
– Обращаюсь к жителям столицы, у кого есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, сделайте это, – призвал мэр.
В то же время премьер-министр Юлия Свириденко сообщает, что в отдельных районах Киева есть перебои с электро- и водоснабжением из-за повреждения подстанций, линий и объектов генерации.
– Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения более 500 тыс. потребителей. Вынужденно применяются аварийные и почасовые отключения, на продолжительность которых влияет и понижение температуры, – пояснила она.
По данным премьер-министра, враг целенаправленно атаковал районные котельные, чтобы превратить зиму в оружие и создать энергетический террор.
Напомним, российские агрессоры в ночь на 9 января нанесли удары по Киеву, Киевской и Львовской областям. Основными целями обстрела стали жилая застройка, а также транспортная и критическая инфраструктура.