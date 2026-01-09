Російські агресори у ніч проти 9 січня завдали ударів по Києву, Київській області, Львівщині та Дніпропетровщині. Основними цілями обстрілу стали житлова забудова, а також транспортна та критична інфраструктура. 

Про це повідомив віцепрем’єр міністр Олексій Кулеба.

Наслідки атаки по Києву та області: що відомо

Олексій Кулеба наголосив, що внаслідок обстрілів загинули щонайменше чотири людини, ще 24 – постраждали. 

– Серед загиблих – медик, який прибув на місце для надання допомоги і загинув під час повторного удару, – розповів він. 

Віцепрем’єр додав, що у місті є перебої з тепло– та водопостачанням, а аварійні бригади працюють у посиленому режимі. 

– Пошкоджено обʼєкти залізничної інфраструктури – депо, адміністративну будівлю, тепловоз. Наразі тривають відновлювальні роботи, – написав Кулеба. 

В Київській області, тим часом, постраждало ще 5 людей у житлових районах. 

Сім’ю з п’ятирічною дитиною врятували з-під завалів. 

Атака РФ по Дніпропетровській області: які наслідки

Віцепрем’єр зауважив, що відновлення після попередніх атак триває. Станом на ранок 9 січня, за його словами, вдалось відновити теплопостачання для понад 800 тис. споживачів та стабілізувати водопостачання для всіх абонентів. 

Водночас продовжуються ремонтні роботи. 

– У постраждалих регіонах всі служби працюють у безперервному режимі. Завдання одне – якнайшвидше відновити тепло, воду і стабільну роботу інфраструктури та мінімізувати наслідки ударів, – підсумував він.

Львівська область: наслідки ракетного удару РФ

За словами Олексія Кулеби, у Львівській області внаслідок масованого удару РФ у ніч проти 9 січня найбільше постраждала критична інфраструктура.

Нагадаємо, в ніч проти 9 січня російські агресори атакували Україну 242 дронами та 36 ракетами.

Фото: Олексій Кулеба

