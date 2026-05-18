Украинская разведка получила внутренние российские документы о потерях РФ в результате войны против Украины.

В России сокращается нефтедобыча, падают объемы нефтепереработки и углубляется банковский кризис.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в понедельник, 18 мая.

Глава государства озвучил оценки потерь России в результате войны в Украине, ссылаясь на данные разведки.

— Наша Служба внешней разведки Украины получила новые российские документы с оценкой потерь страны-агрессора от войны. И важно, что это именно российская внутренняя оценка, которую они пытаются скрыть и от мира, и от внутренней российской аудитории, — написал он в Telegram.

По словам Зеленского, одним из ключевых показателей является сокращение числа действующих нефтяных скважин.

Президент отметил, что одна из российских нефтяных компаний, которая не является крупнейшей на рынке, была вынуждена закрыть около 400 скважин.

— Учитывая специфику российской нефтедобычи, это ощутимые потери, поскольку перезапуск скважин в России значительно сложнее, чем в других нефтедобывающих странах, – подчеркнул президент.

Еще одним индикатором Зеленский назвал сокращение нефтепереработки как минимум на 10% всего за несколько месяцев этого года.

— Мы видим, что наши украинские санкции в отношении дальнемагистральных перевозок действительно работают, и будем наращивать это направление наших активных действий, — подчеркнул глава государства.

Кризис в банковском секторе и дефицит бюджета

Президент также заявил о серьезных проблемах в банковском секторе РФ.

По его словам, 11 финансовых учреждений готовятся к полной ликвидации из-за проблем, которые невозможно решить другими способами.

Еще восемь банков накопили критические трудности, которые не удастся преодолеть без привлечения внешних ресурсов.

Кроме того, Зеленский назвал положительными для Украины показатели дефицита федерального бюджета России.

По его словам, на пятом месяце года дефицит уже составляет почти $80 млрд на фоне банкротства значительной части региональных бюджетов РФ.

Также президент сообщил, что поручил руководителю Службы внешней разведки Украины Олегу Луговскому распространить часть полученной информации в формате, который не навредит источникам.

Были зафиксированы попытки России привлекать мировые компании к преодолению финансового кризиса и обходу санкций.

— В частности, мы, к сожалению, зафиксировали попытки наладить вывоз зерна с временно оккупированной территории Крыма, а также другие формы экономической эксплуатации полуострова с участием субъектов из Соединенных Штатов. Будем информировать партнеров, — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что также были зафиксированы попытки привлечь инвестиции и технологии из стран демократического мира в российские арктические нефтегазовые проекты.

— Знаем, как противодействовать… Спасибо всем, кто помогает! Спасибо всем нашим украинским разведчикам, — подытожил он.

