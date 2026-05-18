В Кременчуге в прошлом году изменили дату празднования Дня города, приняв соответствующее решение на уровне городского совета после консультаций с общественностью и электронного голосования.

День города Кременчуга в 2026 году: дата празднования

Инициатива пересмотра традиционного календаря празднований возникла в начале 2025 года и была вынесена на обсуждение среди жителей в цифровом сервисе Кременчуг.Цифровой, где горожане могли высказать свою позицию относительно возможного переноса даты.

По результатам этого опроса большинство участников поддержали идею изменений, а именно более двух третей голосов было отдано за перенос празднования.

После этого вопрос вынесли на рассмотрение депутатов Кременчугского городского совета, которые во время пленарного заседания в 2025 году утвердили новый порядок празднования.

В соответствии с принятым решением, День города в Кременчуге с 2025 года будут отмечать не 29 сентября, как это было ранее, а в последние выходные мая. В этом году День Кременчуга будут отмечать 30-31 мая.

День города Кременчуга 2026: план мероприятий

Как отметил секретарь Кременчугского городского совета Юрий Гриценко во время общения с журналистами после приема граждан, формат празднования в 2026 году останется сдержанным.

Он рассказал о мероприятиях, приуроченных к Дню города Кременчуга в 2026 году. По его словам, город по-прежнему отказывается от масштабных концертов и массовых развлекательных мероприятий из-за военного положения, сосредоточиваясь на более рабочем и символическом праздновании этой даты.

Фактически речь идет о продолжении модели, которая была опробована в прошлом году. Тогда празднование также проходило в сокращенном формате без громких сценических шоу, с акцентом на деловые и общественные инициативы. Городские власти считают такой подход более уместным в нынешних условиях.

Основное внимание в программе традиционно планируется уделить конференциям, рабочим встречам, обмену опытом с партнерами из других общин, а также чествованию жителей города, внесших значительный вклад в развитие Кременчуга.

Отдельно предусмотрены локальные мероприятия в городском пространстве, однако без массовых скоплений людей и крупных развлекательных форматов.

Как отмечают в горсовете, нынешняя концепция Дня города фактически сместила акцент с праздничной составляющей на общественно-организационную. В приоритете — безопасность, сдержанность и поддержка тех инициатив, которые имеют практическое значение для общины.

Итак, День Кременчуга в 2026 году пройдет в новом формате: с обновленной датой в конце мая и без масштабных массовых мероприятий.

