День города Кременчуга: когда будет отмечаться в 2026 году и что изменилось
- В 2025 году в Кременчуге после голосования в приложении Кременчуг.Цифровой городской совет перенес День города.
- Сентябрьскую дату оставили в качестве отдельного памятного события.
- В 2026 году празднование будет сдержанным из-за войны — без массовых концертов, в рабочем формате.
В Кременчуге в прошлом году изменили дату празднования Дня города, приняв соответствующее решение на уровне городского совета после консультаций с общественностью и электронного голосования.
День города Кременчуга в 2026 году: дата празднования
Инициатива пересмотра традиционного календаря празднований возникла в начале 2025 года и была вынесена на обсуждение среди жителей в цифровом сервисе Кременчуг.Цифровой, где горожане могли высказать свою позицию относительно возможного переноса даты.
По результатам этого опроса большинство участников поддержали идею изменений, а именно более двух третей голосов было отдано за перенос празднования.
После этого вопрос вынесли на рассмотрение депутатов Кременчугского городского совета, которые во время пленарного заседания в 2025 году утвердили новый порядок празднования.
В соответствии с принятым решением, День города в Кременчуге с 2025 года будут отмечать не 29 сентября, как это было ранее, а в последние выходные мая. В этом году День Кременчуга будут отмечать 30-31 мая.
День города Кременчуга 2026: план мероприятий
Как отметил секретарь Кременчугского городского совета Юрий Гриценко во время общения с журналистами после приема граждан, формат празднования в 2026 году останется сдержанным.
Он рассказал о мероприятиях, приуроченных к Дню города Кременчуга в 2026 году. По его словам, город по-прежнему отказывается от масштабных концертов и массовых развлекательных мероприятий из-за военного положения, сосредоточиваясь на более рабочем и символическом праздновании этой даты.
Фактически речь идет о продолжении модели, которая была опробована в прошлом году. Тогда празднование также проходило в сокращенном формате без громких сценических шоу, с акцентом на деловые и общественные инициативы. Городские власти считают такой подход более уместным в нынешних условиях.
Основное внимание в программе традиционно планируется уделить конференциям, рабочим встречам, обмену опытом с партнерами из других общин, а также чествованию жителей города, внесших значительный вклад в развитие Кременчуга.
Отдельно предусмотрены локальные мероприятия в городском пространстве, однако без массовых скоплений людей и крупных развлекательных форматов.
Как отмечают в горсовете, нынешняя концепция Дня города фактически сместила акцент с праздничной составляющей на общественно-организационную. В приоритете — безопасность, сдержанность и поддержка тех инициатив, которые имеют практическое значение для общины.
Итак, День Кременчуга в 2026 году пройдет в новом формате: с обновленной датой в конце мая и без масштабных массовых мероприятий.