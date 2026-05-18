В Украине могут изменить правила для выпускников школ и поступающих в высшие учебные заведения в 2027 году. В частности, отменить ГИА и обновить формат вступительных экзаменов.

Об этом сообщили в Верховной Раде Украины.

Будет ли ГИА в 2027 году: что известно

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №15254, предлагающий изменить порядок государственной итоговой аттестации и вступительной кампании в 2027 году.

Документ предусматривает полное освобождение учащихся выпускных классов от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА).

Кроме того, меняется подход к поступлению в заведения высшего и профессионального высшего образования.

Вступительные испытания предлагается проводить по результатам тестирования по четырем предметам: украинскому языку, математике, истории Украины и одному предмету по выбору (иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература).

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что изменения связаны с условиями безопасности и необходимостью обеспечения гибкого механизма вступления в условиях военного положения.

— Из соображений безопасности поступающих и работников учебных заведений, учитывая агрессивность российских военных и террористических группировок к национальной системе образования и науки, возникает необходимость законодательного урегулирования гибкого и безопасного алгоритма вступления в 2027 году в учреждения профессионального высшего и высшего образования выпускников учебных заведений, обеспечивающих полное общее среднее образование, О профессиональном высшем образовании, О высшем образовании, — говорится в записке.

Также предлагается использовать результаты вступительных экзаменов 2024-2027 годов во время конкурсного отбора.

Законопроект предусматривает, что организацию вступительной кампании будет определять центральный орган исполнительной власти в сфере образования и науки.

После регистрации документ должен быть рассмотрен Верховной Радой.

Напомним, согласно аналитическим данным по регистрации участников НМТ в 2026 году зафиксировано увеличение количества поступающих, которые планируют сдавать тестирование именно в Украине.

Прирост составляет около 44,4 тыс. участников по сравнению с предыдущим периодом.

Кроме того, на 33% выросла доля выпускников прошлых лет.

