Взрывы в Киеве 8 января: враг атаковал Калибрами и баллистикой, есть погибшие и пострадавшие
В ночь на 9 января Россия осуществила комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники, крылатые ракеты Калибр и баллистическое вооружение.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Взрывы в Киеве 8 января: что известно
Воздушную тревогу в Киеве объявили около 23:00 8 января из-за угрозы ударных дронов.
Впоследствии Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики, взлете МиГов и пусках ракет Калибр. В городе прогремела серия взрывов.
По данным мэра Киева Виталия Кличко, по состоянию на 04:40 число погибших возросло до четырех, еще более двух десятков человек ранены.
Среди погибших — медик, который прибыл на вызов после первого попадания дрона.
Последствия атаки в районах Киева
Дарницкий район:
- обломки БПЛА упали на нежилое здание;
- повреждено остекление 9-этажного жилого дома;
- два попадания дрона в жилой дом — погиб медик, несколько человек ранены.
Днепровский район:
- попадание БПЛА в трехэтажный дом — разрушен подъезд, эвакуированы жители;
- попадание в 12-этажный жилой дом, частичные разрушения;
- пожары в 16-этажном и 9-этажном домах;
- обломки упали на детскую площадку и вблизи трамвайного депо.
Печерский район:
- пожар в жилом доме;
- обломки упали на 9-этажку, поврежден фасад;
- загорелись автомобили во дворе;
- попадание в 24-этажное нежилое здание — разрушения на уровне 23–24 этажей.
Деснянский район:
- попадание БПЛА в крышу жилого дома на уровне 18 этажа;
- попадание в жилой дом на уровне 1–2 этажей, возник пожар;
- повреждены торговый центр и территория оздоровительного заведения.
Шевченковский район:
- попадание в нежилое здание.
Из-за повреждения критической инфраструктуры в Киеве возникли перебои с электроснабжением, водой и отоплением.
По информации КГГА, по состоянию на 05:20 отопление отсутствует в Деснянском и Печерском районах.
Кроме того, частичные отключения зафиксированы в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Оболонском, Подольском, Соломенском и Шевченковском районах Киева. Ограничения в работе транспорта
По данным ГСЧС, в результате атаки удалось спасти 32 человека.
Спасатели ГСЧС продолжают аварийно-поисковые работы в Дарницком и Днепровском районах.
Напомним, президент Владимир Зеленский в вечернем обращении предупредил о возможном массированном ударе России в ночь на 9 января и в последующие сутки.