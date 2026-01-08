В ночь на 9 января Россия осуществила комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники, крылатые ракеты Калибр и баллистическое вооружение.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве 8 января: что известно

Воздушную тревогу в Киеве объявили около 23:00 8 января из-за угрозы ударных дронов.

Сейчас смотрят

Впоследствии Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики, взлете МиГов и пусках ракет Калибр. В городе прогремела серия взрывов.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, по состоянию на 04:40 число погибших возросло до четырех, еще более двух десятков человек ранены.

Среди погибших — медик, который прибыл на вызов после первого попадания дрона.

Последствия атаки в районах Киева

Дарницкий район:

обломки БПЛА упали на нежилое здание;

повреждено остекление 9-этажного жилого дома;

два попадания дрона в жилой дом — погиб медик, несколько человек ранены.

Днепровский район:

попадание БПЛА в трехэтажный дом — разрушен подъезд, эвакуированы жители;

попадание в 12-этажный жилой дом, частичные разрушения;

пожары в 16-этажном и 9-этажном домах;

обломки упали на детскую площадку и вблизи трамвайного депо.

Печерский район:

пожар в жилом доме;

обломки упали на 9-этажку, поврежден фасад;

загорелись автомобили во дворе;

попадание в 24-этажное нежилое здание — разрушения на уровне 23–24 этажей.

Деснянский район:

попадание БПЛА в крышу жилого дома на уровне 18 этажа;

попадание в жилой дом на уровне 1–2 этажей, возник пожар;

повреждены торговый центр и территория оздоровительного заведения.

Шевченковский район:

попадание в нежилое здание.

Из-за повреждения критической инфраструктуры в Киеве возникли перебои с электроснабжением, водой и отоплением.

По информации КГГА, по состоянию на 05:20 отопление отсутствует в Деснянском и Печерском районах.

Кроме того, частичные отключения зафиксированы в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Оболонском, Подольском, Соломенском и Шевченковском районах Киева. Ограничения в работе транспорта

По данным ГСЧС, в результате атаки удалось спасти 32 человека.

Спасатели ГСЧС продолжают аварийно-поисковые работы в Дарницком и Днепровском районах.

Напомним, президент Владимир Зеленский в вечернем обращении предупредил о возможном массированном ударе России в ночь на 9 января и в последующие сутки.