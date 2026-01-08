Мощные взрывы в Кривом Роге прогремели вечером в четверг, 8 января. Российские войска нанесли удар по городу баллистическим оружием.

Взрывы в Кривом Роге 8 января

Обновлено в 19:20. Как сообщает Днепропетровская областная прокуратура, вечером 8 января военные РФ нанесли удар по Кривому Рогу с применением двух баллистических ракет, предварительно, типа Искандер-М.

По состоянию на 19:00, известно о 12 раненых в результате российского обстрела, среди них — ребенок.

В результате атаки повреждены окна и балконы в нескольких многоэтажных домах города, автомобили, а также изувечена местная инфраструктура.

После взрывов в Кривом Роге частично отсутствует электроэнергия. Компания ДТЭК сообщила об аварийных работах. По предварительной информации, восстановление продлится до утра 9 января.

Кроме этого, возможны перебои с водоснабжением в Кривом Роге после вражеских ударов. Из-за обстрелов и блэкаута зафиксированы сбои в работе насосных станций, что может повлиять на стабильность водоснабжения в отдельных районах, уточнили в Кривбасводоканале.

Отмечается, что аварийные и технические службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить нормальную работу системы. Но это осложняется повторными обстрелами и постоянной угрозой для персонала.

Жителей просят отнестись к ситуации с пониманием, сохранять спокойствие, рационально пользоваться водой и электричеством.

Сейчас продолжается спасательная операция в Кривом Роге, задействованы все необходимые службы.

Начато уголовное производство по факту военного преступления (ст. 438 действующего Уголовного кодекса Украины). За это предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок от 10 до 15 лет или пожизненного лишения свободы.

Атаки на Днепропетровскую область 8 января

В Днепропетровской ОВА сообщили, что российские войска атаковали беспилотниками Каменский район 8 января.

В течение дня армия РФ обстреливала Никопольский район, в частности, районный центр, Покровскую, Мировскую и Марганецкую общины с применением FPV-дронов и артиллерии.

В результате российской атаки повреждены пятиэтажка, три частных дома, хозяйственная постройка, автомобиль, линия электропередач и инфраструктура.

Кроме этого, российская армия направила беспилотники на Васильковскую общину, что в Синельниковском районе, после чего вспыхнул пожар. Там повреждены два частных дома, хозяйственная постройка, три легковых автомобиля.

Фото: Днепропетровская областная прокуратура