У ніч проти 9 січня Росія здійснила комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники, крилаті ракети Калібр та балістичне озброєння.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Вибухи в Києві 8 січня: що відомо

Повітряну тривогу в Києві оголосили близько 23:00 8 січня через загрозу ударних дронів.

Згодом Повітряні сили повідомили про загрозу балістики, зліт МіГів та пуски ракет Калібр. У місті пролунала серія вибухів.

За даними мера Києва Віталія Кличка, станом на 04:40 кількість загиблих зросла до чотирьох, ще понад два десятки людей поранені.

Серед загиблих — медик, який прибув на виклик після першого влучання дрона.

Наслідки атаки у районах Києва

Дарницький район:

уламки БпЛА впали на нежитлову будівлю;

пошкоджене скління 9-поверхового житлового будинку;

два влучання дрона в житловий будинок — загинув медик, кілька осіб поранені.

Дніпровський район:

влучання БпЛА у триповерховий будинок — зруйнований під’їзд, евакуйовані мешканці;

влучання у 12-поверховий житловий будинок, часткові руйнування;

пожежі у 16-поверховому та 9-поверховому будинках;

уламки впали на дитячий майданчик та поблизу трамвайного депо.

Печерський район:

пожежа у житловому будинку;

уламки впали на 9-поверхівку, пошкоджений фасад;

загорілися автівки у дворі;

влучання у 24-поверхову нежитлову будівлю — руйнування на рівні 23–24 поверхів.

Деснянський район:

влучання БпЛА в дах житлового будинку на рівні 18 поверху;

влучання в житловий будинок на рівні 1–2 поверхів, виникла пожежа;

пошкоджені торговельний центр та територія оздоровчого закладу.

Шевченківський район:

влучання у нежитлову будівлю.

Через пошкодження критичної інфраструктури у Києві виникли перебої з електропостачанням, водою та опаленням.

За інформацією КМДА, станом на 05:20 опалення відсутнє у Деснянському та Печерському районах.

Крім того, часткові відключення зафіксовані у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Подільському, Солом’янському та Шевченківському районах Києва.Обмеження в роботі транспорту

За даними ДСНС, унаслідок атаки 32 людини вдалося врятувати.

Рятувальники ДСНС продовжують аварійно-пошукові роботи у Дарницькому та Дніпровському районах.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні попередив про можливий російський масований удар у ніч на 9 січня та у наступну добу.