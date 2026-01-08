Вибухи в Києві 8 січня: ворог атакував Калібрами та балістикою, є загиблі та постраждалі
У ніч проти 9 січня Росія здійснила комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники, крилаті ракети Калібр та балістичне озброєння.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Вибухи в Києві 8 січня: що відомо
Повітряну тривогу в Києві оголосили близько 23:00 8 січня через загрозу ударних дронів.
Згодом Повітряні сили повідомили про загрозу балістики, зліт МіГів та пуски ракет Калібр. У місті пролунала серія вибухів.
За даними мера Києва Віталія Кличка, станом на 04:40 кількість загиблих зросла до чотирьох, ще понад два десятки людей поранені.
Серед загиблих — медик, який прибув на виклик після першого влучання дрона.
Наслідки атаки у районах Києва
Дарницький район:
- уламки БпЛА впали на нежитлову будівлю;
- пошкоджене скління 9-поверхового житлового будинку;
- два влучання дрона в житловий будинок — загинув медик, кілька осіб поранені.
Дніпровський район:
- влучання БпЛА у триповерховий будинок — зруйнований під’їзд, евакуйовані мешканці;
- влучання у 12-поверховий житловий будинок, часткові руйнування;
- пожежі у 16-поверховому та 9-поверховому будинках;
- уламки впали на дитячий майданчик та поблизу трамвайного депо.
Печерський район:
- пожежа у житловому будинку;
- уламки впали на 9-поверхівку, пошкоджений фасад;
- загорілися автівки у дворі;
- влучання у 24-поверхову нежитлову будівлю — руйнування на рівні 23–24 поверхів.
Деснянський район:
- влучання БпЛА в дах житлового будинку на рівні 18 поверху;
- влучання в житловий будинок на рівні 1–2 поверхів, виникла пожежа;
- пошкоджені торговельний центр та територія оздоровчого закладу.
Шевченківський район:
- влучання у нежитлову будівлю.
Через пошкодження критичної інфраструктури у Києві виникли перебої з електропостачанням, водою та опаленням.
За інформацією КМДА, станом на 05:20 опалення відсутнє у Деснянському та Печерському районах.
Крім того, часткові відключення зафіксовані у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Подільському, Солом’янському та Шевченківському районах Києва.Обмеження в роботі транспорту
За даними ДСНС, унаслідок атаки 32 людини вдалося врятувати.
Рятувальники ДСНС продовжують аварійно-пошукові роботи у Дарницькому та Дніпровському районах.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні попередив про можливий російський масований удар у ніч на 9 січня та у наступну добу.