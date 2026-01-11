Полицейские за один час установили и разыскали мужчину, который запустил салюты в Буковеле.

Об этом сообщила Полиция Ивано-Франковской области в ночь на 11 января.

Запуск салютов в Буковеле

Как утверждают правоохранители, вечером 10 января во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео запуска салюта в селе Поляница. Информацию сразу зарегистрировали, после чего на место происшествия оперативно выехали патрульные и следственно-оперативная группа.

Сейчас смотрят

Правоохранители обследовали территорию, изъяли ряд вещественных доказательств, а в результате проведенных розыскных мероприятий установили личность правонарушителя.

Им понадобился всего час, чтобы найти мужчину, который запустил пиротехническое средство. Им оказался иностранец 1984 года рождения.

Во время общения со следователями мужчина объяснил, что запустил салют в Буковеле, поскольку хотел поздравить друзей с женитьбой, потому что их компания вместе приехала на отдых.

В настоящее время расследуется уголовное производство, начатое по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) действующего Уголовного кодекса Украины. По этой статье предусмотрен штраф в размере от 1 до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или пробационный надзор до пяти лет, или ограничение свободы на тот же срок.

В полиции напомнили, что на период действия правового режима военного положения в Украине запрещено использование пиротехнических изделий, в частности, салютов и фейерверков, согласно действующему законодательству.

Фото: Полиция Ивано-Франковской области