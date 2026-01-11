Поліцейські за одну годину встановили та розшукали чоловіка, який запустив салюти у Буковелі.

Про це повідомила Поліція Івано-Франківської області у ніч на 11 січня.

Запуск салютів у Буковелі

Як стверджують правоохоронці, ввечері 10 січня під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео запуску салюту в селі Поляниця. Інформацію одразу зареєстрували, після чого на місце події оперативно виїхали патрульні та слідчо-оперативна група.

Зараз дивляться

Правоохоронці обстежили територію, вилучили низку речових доказів, а внаслідок проведених розшукових заходів встановили особу правопорушника.

Їм знадобилася лише година, щоб знайти чоловіка, який запустив піротехнічний засіб. Ним виявився іноземець 1984 року народження.

Під час спілкування зі слідчими чоловік пояснив, що запустив салют у Буковелі, оскільки хотів привітати друзів з одруженням, тому що їхня компанія разом приїхала на відпочинок.

Наразі розслідується кримінальне провадження, розпочате за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) чинного Кримінального кодексу України. За цією статтею передбачено штраф у розмірі від 1 до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд до п’яти років, або обмеження волі на той же термін.

У поліції нагадали, що на період дії правового режиму воєнного стану в Україні заборонено використання піротехнічних виробів, зокрема, салютів та феєрверків, згідно з чинним законодавством.

Фото: Поліція Івано-Франківської області