Силы обороны Украины поразили три российские буровые установки корпорации Лукойл в акватории Каспийского моря.

Информацию об этом подтвердили в Генеральном штабе ВСУ 11 января.

Удар по буровым установкам и подразделению ПВО РФ

Как уточнили в Генштабе ВСУ, речь идет о трех буровых установках корпорации Лукойл в акватории Каспийского моря, в частности, им. В. Филановского, им. Юрия Корчагина и им. Валерия Грайфера.

Эти объекты задействованы в обеспечении российской оккупационной армии, отмечается в сообщении.

— Зафиксированы попадания. Масштабы ущерба уточняются, — утверждают в Генштабе ВСУ.

В то же время Силы обороны Украины осуществили огневое поражение пусковой установки зенитного ракетного комплекса Бук-М3 в районе населенного пункта Бараничево (на временно оккупированной территории Луганской области).

Как отмечают в Генеральном штабе ВСУ, этот комплекс ПВО средней дальности предназначен для борьбы с аэродинамическими целями. По предварительным данным, зафиксированы попадания и взрывы.

Кроме этого, Силы обороны Украины нанесли огневое поражение складу материально-технического подразделения из состава подразделения 49 армии РФ в районе населенного пункта Новотроицкое (на временно оккупированной территории Херсонской области).

В Генеральном штабе ВСУ отмечают, что Силы обороны Украины продолжают системное ослабление военно-экономических возможностей и наступательного потенциала российских оккупационных войск.

Там утверждают, что наносят поражения по объектам, непосредственно вовлеченным в ведение вооруженной агрессии против Украины.