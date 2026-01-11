Силы обороны поразили буровые установки в Каспийском море и подразделение ПВО РФ
- Силы обороны Украины нанесли успешные удары по трем нефтяным буровым установкам корпорации Лукойл в Каспийском море, обеспечивавшим потребности армии РФ.
- Кроме того, Генштаб ВСУ подтвердил поражение зенитного ракетного комплекса Бук-М3 в Луганской области и склада логистического подразделения РФ во временно оккупированной Херсонской области.
Силы обороны Украины поразили три российские буровые установки корпорации Лукойл в акватории Каспийского моря.
Информацию об этом подтвердили в Генеральном штабе ВСУ 11 января.
Удар по буровым установкам и подразделению ПВО РФ
Как уточнили в Генштабе ВСУ, речь идет о трех буровых установках корпорации Лукойл в акватории Каспийского моря, в частности, им. В. Филановского, им. Юрия Корчагина и им. Валерия Грайфера.
Эти объекты задействованы в обеспечении российской оккупационной армии, отмечается в сообщении.
— Зафиксированы попадания. Масштабы ущерба уточняются, — утверждают в Генштабе ВСУ.
В то же время Силы обороны Украины осуществили огневое поражение пусковой установки зенитного ракетного комплекса Бук-М3 в районе населенного пункта Бараничево (на временно оккупированной территории Луганской области).
Как отмечают в Генеральном штабе ВСУ, этот комплекс ПВО средней дальности предназначен для борьбы с аэродинамическими целями. По предварительным данным, зафиксированы попадания и взрывы.
Кроме этого, Силы обороны Украины нанесли огневое поражение складу материально-технического подразделения из состава подразделения 49 армии РФ в районе населенного пункта Новотроицкое (на временно оккупированной территории Херсонской области).
В Генеральном штабе ВСУ отмечают, что Силы обороны Украины продолжают системное ослабление военно-экономических возможностей и наступательного потенциала российских оккупационных войск.
Там утверждают, что наносят поражения по объектам, непосредственно вовлеченным в ведение вооруженной агрессии против Украины.