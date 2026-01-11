ВСУ срывают попытки РФ создать плацдарм для наступления на Сумы – 78 ОДШБр
- Украинские десантники из 78-й бригады успешно срывают попытки российских войск создать плацдарм возле Хотино, который должен был стать основой для дальнейшего наступления на Сумы.
- Несмотря на постоянные штурмы и фланговые атаки вражеской морской пехоты, силы ДШВ держат ситуацию под полным контролем благодаря активной обороне и постоянной разведке.
На Северо-Слобожанском направлении украинские защитники срывают попытки российских оккупантов создать угрозу наступления на город Сумы.
Об этом сообщила 78 отдельная десантно-штурмовая бригада, входящая в состав ДШВ Вооруженных сил Украины.
Будет ли наступление на Сумы
Как говорится в сообщении, российские войска пытаются создать плацдарм для дальнейших наступательных действий в направлении населенного пункта Хотинь в зоне ответственности 78 отдельной десантно-штурмовой бригады 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ на Северо-Слобожанском направлении.
Там утверждают, что фактически это представляет угрозу для продвижения в сторону города Сумы. Однако все такие попытки врага своевременно выявляют и срывают, утверждают украинские военные.
По информации 78 отдельной десантно-штурмовой бригады, российские оккупанты периодически осуществляют штурмовые действия и наращивают активность беспилотных систем на отдельных участках.
Отмечается, что во время наступления пехоты враг избегает лобовых атак и пытается действовать через фланги.
Против подразделений 78 ОДШБр действуют формирования 810 отдельной бригады морской пехоты и 9 мотострелкового полка России, утверждают в бригаде.
Однако активная оборона и постоянная разведка позволяют удерживать ситуацию под полным контролем, отмечают в 78 ОДШБр.