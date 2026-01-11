Сили оборони України уразили три російські бурові установки корпорації Лукойл в акваторії Каспійського моря.

Інформацію про це підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ 11 січня.

Удар по бурових установках і підрозділу ППО РФ

Як уточнили у Генштабі ЗСУ, йдеться про три бурові установки корпорації Лукойл в акваторії Каспійського моря, зокрема, ім. В. Філановського, ім. Юрія Корчагіна і ім. Валерія Грайфера.

Ці об’єкти залучені у забезпеченні російської окупаційної армії, наголошується у повідомленні.

– Зафіксовані влучання. Масштаби збитків уточнюються, – стверджують у Генштабі ЗСУ.

Водночас Сили оборони України здійснили вогневе ураження пускової установки зенітного ракетного комплексу Бук-М3 у районі населеного пункту Бараничеве (на тимчасово окупованої території Луганської області).

Як зазначають у Генеральному штабі ЗСУ, цей комплекс ППО середньої дальності призначений для боротьби з аеродинамічними цілями. За попередніми даними, зафіксовано влучання та вибухи.

Крім цього, Сили оборони України завдали вогневого ураження складу матеріально-технічного підрозділу зі складу підрозділу 49 армії РФ у районі населеного пункту Новотроїцьке (на тимчасово окупованій території Херсонської області).

У Генеральному штабі ЗСУ наголошують, що Сили оборони України продовжують системне послаблення воєнно-економічних спроможностей та наступального потенціалу російських окупаційних військ.

Там стверджують, що завдають уражень по об’єктах, безпосередньо залучені до ведення збройної агресії проти України.