Уночі проти 13 січня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками.

Про наслідки ворожої атаки на Одесу повідомили в Одеській ОВА, МВА, ДСНС та обласній прокуратурі.

Атака на Одесу 13 січня: що відомо

За інформацією очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, унаслідок масованої атаки пошкоджено об’єкти енергетики, багатоквартирні житлові будинки та соціальну інфраструктуру.

Ударів зазнали лікарня, дитячий садок, ліцей, фітнес-центр, луна-парк, а також приватний транспорт.

У центральній частині міста, за даними керівника міської військової адміністрації Сергія Лисака, пошкоджено житлові будинки та соціальні об’єкти.

Для допомоги жителям розгорнули оперативні штаби та пункти незламності, на місцях працюють комунальні служби.

У ДСНС повідомили, що через влучання виникли пожежі в новобудові, що не експлуатувалася, приміщенні фітнес-центру, будівлі професійного ліцею та гаражі з легковим автомобілем.

Вогнеборці оперативно ліквідували всі займання.

Також пошкоджено фасади й скління шести багатоквартирних будинків, дитячого садка, два гаражі та дев’ять автомобілів.

Під час нічного обстрілу ворог також пошкодив два ключові енергооб’єкти ДТЕК в Одесі.

Унаслідок ударів без світла залишилися орієнтовно 47 тис. домогосподарств.

Як зазначають у компанії, пошкодження серйозні, тож аварійно-відновлювальні роботи триватимуть певний час.

Психологи ДСНС надали допомогу 14 людям, серед яких одна дитина.

За уточненими даними Одеської обласної прокуратури, внаслідок атаки постраждали шестеро цивільних віком від 34 до 68 років.

Двох людей із травмами середнього ступеня важкості госпіталізували, ще чотирьом медичну допомогу надали на місці. Усі потерпілі перебувають під наглядом лікарів.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці спільно з працівниками СБУ та поліції фіксують наслідки чергового удару РФ по цивільній інфраструктурі міста.