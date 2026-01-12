Взрывы в Харькове прогремели ночью 13 января. Воздушные силы предупреждали о скоростных целях, направляющихся на город.

Взрывы в Харькове 13 января: какие последствия

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в 00:14 о взрывах в Харькове.

— В Харькове прогремела серия взрывов. Информация выясняется. Угроза с воздуха сохраняется. Берегите себя, — написал он.

Мэр Игорь Терехов уточнил, что взрывы, которые были слышны в городе, прогремели за пределами Харькова, в пригороде.

Он добавил, что в Харьковской области фиксируется большое количество вражеских ударных БпЛА.

Позже Синегубов отметил, что в результате вражеской атаки за пределами Харькова один человек получил ранения.

Пострадал 42-летний мужчина, который был госпитализирован. Впоследствии стало известно еще об одном пострадавшем.

Воздушные силы предупреждали о воздушных целях, направляющихся на Харьков.

Напомним, 2 января россияне нанесли удары по центральной части Харькова. Вражеская ракета попала в жилой многоквартирный дом и полностью разрушила его.

В результате атаки погибли семь человек, включая трехлетнего ребенка. Пострадали 38 человек, среди которых — двое детей.

В вечернем обращении 12 января Владимир Зеленский предупреждал об угрозе нового массированного удара РФ.

Президент со ссылкой на данные украинской разведки сообщил, что враг готовит массированную ракетно-дроновую атаку в ближайшие дни.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 420-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.