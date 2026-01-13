Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери врага на 13 января: минус 950 оккупантов и 51 артсистема
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали не менее 950 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 13 января 2026 года
- личного состава – около 1 220 950 (+950);
- танков – 11 544 (+3);
- боевых бронированных машин – 23 899 (+7);
- артиллерийских систем – 36 024 (+51);
- РСЗО – 1 600 (+2);
- средств ПВО – 1 270;
- самолетов – 434;
- вертолетов – 347;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 105 354 (+933);
- крылатых ракет – 4 155;
- кораблей (катеров) – 28;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 73 887 (+145);
- специальной техники – 4 042.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 420-е сутки.
