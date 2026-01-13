За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали не менее 950 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 13 января 2026 года

  • личного состава – около 1 220 950 (+950);
  • танков – 11 544 (+3);
  • боевых бронированных машин – 23 899 (+7);
  • артиллерийских систем – 36 024 (+51);
  • РСЗО – 1 600 (+2);
  • средств ПВО – 1 270;
  • самолетов – 434;
  • вертолетов – 347;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 105 354 (+933);
  • крылатых ракет – 4 155;
  • кораблей (катеров) – 28;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 73 887 (+145);
  • специальной техники – 4 042.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 420-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

