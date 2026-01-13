За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали не менее 950 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 13 января 2026 года

личного состава – около 1 220 950 (+950);

танков – 11 544 (+3);

боевых бронированных машин – 23 899 (+7);

артиллерийских систем – 36 024 (+51);

РСЗО – 1 600 (+2);

средств ПВО – 1 270;

самолетов – 434;

вертолетов – 347;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 105 354 (+933);

крылатых ракет – 4 155;

кораблей (катеров) – 28;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 73 887 (+145);

специальной техники – 4 042.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 420-е сутки.

