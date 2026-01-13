Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 13 січня: мінус 950 окупантів та 51 артсистема
Минулої доби Сили оборони України ліквідували щонайменше 950 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 13 січня 2026 року
- особового складу – близько 1 220 950 (+950);
- танків – 11 544 (+3);
- бойових броньованих машин – 23 899 (+7);
- артилерійських систем – 36 024 (+51);
- РСЗВ – 1 600 (+2);
- засобів ППО – 1 270;
- літаків – 434;
- гелікоптерів – 347;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 105 354 (+933);
- крилатих ракет – 4 155;
- кораблів (катерів) – 28;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 73 887 (+145);
- спеціальної техніки – 4 042.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 420-ту добу.
