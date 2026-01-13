Минулої доби Сили оборони України ліквідували щонайменше 950 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 13 січня 2026 року

  • особового складу – близько 1 220 950 (+950);
  • танків – 11 544 (+3);
  • бойових броньованих машин – 23 899 (+7);
  • артилерійських систем – 36 024 (+51);
  • РСЗВ – 1 600 (+2);
  • засобів ППО – 1 270;
  • літаків – 434;
  • гелікоптерів – 347;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 105 354 (+933);
  • крилатих ракет – 4 155;
  • кораблів (катерів) – 28;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 73 887 (+145);
  • спеціальної техніки – 4 042.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 420-ту добу.

