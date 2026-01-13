В результате атаки по Запорожью и району в Вольнянской общине без электроснабжения остались более 30 тыс. абонентов.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Нет света в Вольнянской общине Запорожской области: что известно

По словам главы ОВА, вражеские удары пришлись по территории Запорожья и Запорожского района.

Перед взрывами на территории региона Иван Федоров предупреждал жителей области об угрозе применения корректируемых авиационных бомб (КАБ).

В результате обстрелов была повреждена энергетическая инфраструктура, из-за чего Вольнянская община частично осталась без электроэнергии.

Сейчас обесточены более 30 тыс. потребителей.

Как отметил Федоров, восстановительные работы начнутся сразу после стабилизации ситуации с безопасностью.

На данный момент известно, что люди во время атаки не пострадали.