В Вольнянской общине на Запорожье после обстрела без света 30 тыс. абонентов
В результате атаки по Запорожью и району в Вольнянской общине без электроснабжения остались более 30 тыс. абонентов.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Нет света в Вольнянской общине Запорожской области: что известно
По словам главы ОВА, вражеские удары пришлись по территории Запорожья и Запорожского района.
Перед взрывами на территории региона Иван Федоров предупреждал жителей области об угрозе применения корректируемых авиационных бомб (КАБ).
В результате обстрелов была повреждена энергетическая инфраструктура, из-за чего Вольнянская община частично осталась без электроэнергии.
Сейчас обесточены более 30 тыс. потребителей.
Как отметил Федоров, восстановительные работы начнутся сразу после стабилизации ситуации с безопасностью.
На данный момент известно, что люди во время атаки не пострадали.