Унаслідок атаки по Запоріжжю та району у Вільнянській громаді без електропостачання залишилися понад 30 тис. абонентів.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Немає світла у Вільнянській громаді Запорізької області: що відомо

За словами очільника ОВА, ворожі удари прийшлися по території Запоріжжя та Запорізького району.

Перед вибухами на території регіону Іван Федоров попереджав жителів області про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів).

Унаслідок обстрілів було пошкоджено енергетичну інфраструктуру, через що Вільнянська громада частково залишилася без електроенергії.

Наразі знеструмлено понад 30 тис. споживачів.

Як зазначив Федоров, відновлювальні роботи розпочнуть одразу після стабілізації безпекової ситуації.

Наразі відомо, що люди під час атаки не постраждали.