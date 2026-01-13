В ночь на 13 января (с 18:00 12 января) Россия осуществила атаку на Украину, применив ракеты различных типов и сотни ударных беспилотников.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 13 января: что известно

Во время ночной атаки на Украину противник применил:

Сейчас смотрят

18 баллистических ракет Искандер-М/зенитных корректируемых ракет С-300 из Курской, Брянской, Воронежской областей РФ и временно оккупированного Крыма;

7 крылатых ракет Искандер-К из Курской и Белгородской областей РФ;

293 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и дрона других типов из направлений: Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Кача (ВОТ АР Крыма).

Около 200 дронов — Шахеды.

Удары баллистикой враг нанес из четырех локаций по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областям.

По состоянию на 09:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 247 воздушных целей:

2 баллистические ракеты Искандер-М;

5 крылатых ракет Искандер-К;

240 вражеских БпЛА типа Shahed , Гербера и дронов других типов.

В то же время зафиксировано попадание ракет и 48 ударных БпЛА на 24 локациях.

В частности, ночью 13 января РФ нанесла ракетно-дроновый удар по терминалу Новой почты в пригороде Харькова — селе Новый Коротич Песочинской общины.

Объект сначала атаковали две баллистические ракеты Искандер-М, после чего — четыре ударных дрона типа Герань-2.

В результате атаки погибли четыре человека, еще шестеро получили ранения.

Грузовой терминал почти полностью уничтожен, повреждены также две автозаправочные станции.

Также враг атаковал Одессу ударными беспилотниками.

Повреждения получили больница, детский сад, лицей, фитнес-центр и луна-парк. Возникли пожары в новостройке, учебном заведении и гараже — их оперативно ликвидировали.

Также зафиксированы значительные повреждения жилья и частного транспорта.

Кроме того, ночные удары повредили два энергетических объекта ДТЭК.

На данный момент известно, что в результате атаки на Одессу пострадали шесть гражданских, двоих госпитализировали.

По данным Воздушных сил ВСУ, атака продолжается — в воздушном пространстве остаются вражеские дроны.