В Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги из-за угрозы вражеских ударных дронов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве сегодня, 14 января: что известно

– На Оболони попадание вражеского БПЛА в 16-этажный жилой дом на уровне восьмого этажа. Произошло возгорание в одной из квартир, – сообщил городской голова.

Сейчас смотрят

Впоследствии Виталий Кличко сообщил, что в районе Осокорков работает противовоздушная оборона. Он предостерегает киевлян не покидать укрытия, ведь вражеская атака на Киев продолжается.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 421-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.