Российские агрессоры осуществили ракетный обстрел Черноморского порта 15 января, когда там находилось гражданское судно. Один член экипажа был ранен.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба

Ракетный обстрел Черноморского порта: что известно

Алексей Кулеба отметил, что когда РФ устроила ракетный обстрел Черноморского порта, на причале находилось гражданское судно под флагом Мальты.

– К сожалению, ранен один член экипажа. Сейчас ему оказывается необходимая помощь. Судно готовилось к перевозке контейнерного груза. В результате удара были повреждены три контейнера и произошла утечка масла. Для локализации последствий устанавливается боновое заграждение, – говорится в сообщении Кулебы.

Он добавил, что очередной ракетный обстрел РФ является актом российского террора против гражданской портовой инфраструктуры, международной торговли и безопасности мореплавания.

– Россия сознательно атакует объекты, обеспечивающие экспорт, логистику и продовольственную безопасность, – обратил внимание вице-премьер.

По его словам, все соответствующие службы работают на месте, а Украина, тем временем, продолжает обеспечивать работу портов и выполнять свои международные обязательства, несмотря на постоянные атаки агрессора.

Напомним, ночью 15 января (с 19:00 14 января) Россия осуществила воздушную атаку на Украину, применив десятки ударных беспилотников различных типов.

Фото: Олексій Кулеба

Джерело: Олексій Кулеба