Уночі проти 15 січня (з 19:00 14 січня) Росія здійснила повітряну атаку на Україну, застосувавши десятки ударних безпілотників різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 15 січня: що відомо

Під час нічної атаки противник застосував 82 ударні БпЛА типу Shahed (зокрема реактивні), Гербера, Італмас та безпілотники інших типів.

Близько 60 дронів із загальної кількості — Шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 61 ворожий БпЛА.

Водночас зафіксовано влучання 21 ударного безпілотника на 13 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на трьох локаціях.

Зокрема вранці 15 січня під час повітряної тривоги у Львові пролунали вибухи.

Близько 06:00 у центральній частині Львова зафіксовано влучання ворожого дрона — безпілотник упав на дитячий майданчик на вулиці Степана Бандери.

Вибуховою хвилею пошкоджено вікна в навколишніх будівлях, зокрема в корпусі університету Львівська політехніка та житлових будинках.

У місті тимчасово перекривали рух на вулицях Митрополита Андрея та Шептицьких, було зупинено окремі тролейбусні маршрути.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Крім того, у Солом’янському районі Києва уламки російського БпЛА влучили у 15-поверховий житловий будинок.

Влучання сталося на рівні технічного поверху — зафіксовано руйнування стіни площею близько 4 кв. м без подальшого горіння.

Рятувальники провели відкривання дверей однієї з квартир на 15-му поверсі та обстежили технічні приміщення.

Під час цієї атаки жертв і постраждалих немає.

За даними Повітряних сил ЗСУ, атака тривала — у повітряному просторі України залишалися ворожі безпілотники.