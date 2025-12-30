Российские войска осуществили массированную атаку ударными беспилотниками на Одесскую область утром во вторник, 30 декабря.

Атака на Одесскую область 30 декабря: последствия

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер рассказал о последствиях атаки на регион сегодня.

По его словам, зафиксированы повреждения промышленной и портовой инфраструктуры в Одесском районе, несмотря на активную работу украинских сил противовоздушной обороны (ПВО).

Кипер отметил, что в результате попаданий по промышленному предприятию повреждены пустые резервуары для хранения масла.

В результате атаки ударными дронами на Одесскую область пострадал один человек.

Кроме этого, повреждено гражданское судно, которое находилось на территории порта. Однако не было зафиксировано пожаров.

Как отметил начальник Одесской ОВА, на местах происшествий работают специальные службы.

Олег Кипер подчеркнул, что украинские правоохранители фиксируют последствия очередных военных преступлений армии России против мирного населения Одесской области.

Атака на Одесскую область 30 декабря: о каких портах идет речь

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба рассказал, что в результате вражеской атаки зафиксированы повреждения объектов в портах Южный и Черноморск.

— Это очередная целенаправленная атака России по гражданской портовой инфраструктуре. Враг пытается сорвать логистику, затруднить судоходство. Несмотря на обстрел, морские порты продолжают работать с соблюдением требований безопасности, — утверждает он.

В результате атаки повреждены резервуары для хранения масла одного из промышленных предприятий.

Также повреждения получило гражданское судно с зерном под флагом Панамы, уточнил Кулеба, которое находилось на территории порта.

По предварительной информации, пострадал один человек. По его словам, на месте работают спасатели — продолжается ликвидация последствий.

Фото: Одесская ОВА

