Ночью российские оккупанты ракетой атаковали Кривой Рог в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко.

Ночная атака на Кривой Рог 21 января: что известно

В результате атаки повреждены около десятка частных и пять многоквартирных домов, автомобили и административное здание.

К счастью, обошлось без пострадавших.

В других 14 общинах Криворожского района ночь прошла без чрезвычайных событий. На утро ситуация контролируется.

По словам главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, противник также атаковал дронами Синельниковский район. Пострадали Васильковская и Раздорская общины. К сожалению, погибли мужчина 77 лет и женщина 72 лет. 53-летняя женщина получила ранения – она в больнице в состоянии средней тяжести.

Ночью 14 января Россия дронами атаковала объект инфраструктуры в Кривом Роге. В результате атаки по городу аварийные отключения света коснулись более 45 тыс. абонентов. Более 700 домов остались без теплоснабжения.

Вечером 12 января россияне с помощью дронов начали атаку на Кривой Рог. Ночью 13 января российские войска осуществили массированную атаку ракетами и БПЛА по Зеленодольской общине Криворожского района. В результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры, два частных дома и газопровод. Поранены 69-летняя женщина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 428-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Криворожская РВА

