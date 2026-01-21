Уночі російські окупанти ракетою атакували Кривий Ріг на Дніпропетровщині.

Про це повідомив керівник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.

Нічна атака на Кривий Ріг 21 січня: що відомо

Внаслідок атаки пошкоджено близько десятка приватних і п’ять багатоквартирних будинків, автівки та адміністративна будівля.

На щастя, минулося без постраждалих.

У інших 14 громадах Криворізького району ніч пройшла без надзвичайних подій. На ранок ситуація контрольована.

За словами керівника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи, противник також атакував дронами Синельниківський район. Потерпали Васильківська і Роздорська громади. На жаль, загинули чоловік 77 років та жінка 72 років. 53-річна жінка дістала поранення – вона у лікарні в стані середньої тяжкості.

Уночі 14 січня Росія дронами атакувала об’єкт інфраструктури у Кривому Розі. Внаслідок атаки по місту аварійні вимкнення світла торкнулися понад 45 тис. абонентів. Понад 700 будинків лишилися без теплопостачання.

Ввечері 12 січня росіяни дронами почали атакували Кривий Ріг. Вночі 13 січня російські війська здійснили масовану атаку ракетами та БпЛА по Зеленодольській громаді Криворізького району. Внаслідок обстрілу понівечено об’єкти інфраструктури, два приватні будинки та газогін. Поранення дістала 69-річна жінка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 428-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Криворізька РВА

