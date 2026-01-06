Мощные взрывы в Кривом Роге прогремели днем во вторник, 6 января. Российские войска поразили объект инфраструктуры.

Обновлено в 15:54. Информацию о взрывах в Кривом Роге днем 6 января подтвердили украинские журналисты. Вскоре глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что это была баллистическая атака.

По его словам, поражен объект инфраструктуры. По предварительной информации, обошлось без потерь.

Перед взрывами Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления.

После этого украинские военнослужащие зафиксировали скоростную цель в направлении Кировоградщины.

Атаки РФ на Днепропетровскую область

Утром 6 января и. о. главы Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко сообщил, что до позднего вечера продолжались атаки на Никопольский район.

По его словам, армия РФ обстреливала Никополь, Червоногригоровскую, Покровскую и Марганецкую общины, применяя артиллерию и FPV-дроны.

В результате ударов повреждены шесть частных домов, гараж, автомобиль и хозяйственная постройка, а еще одна – уничтожена. В то же время задета линия электропередач.

По информации Днепропетровской ОВА, российская армия попала беспилотником по Васильковской общине Синельниковского района, из-за чего вспыхнул пожар. Повреждены частный дом, хозяйственная постройка и газопровод.

Кроме этого, украинские военнослужащие уничтожили в Днепропетровской области два дрона, уточнили в ВК.

