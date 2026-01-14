Ночью 14 января прогремели взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области – Россия с помощью дронов атаковала объект инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

Атака на Кривой Рог ночью 14 января: что известно

По словам Александра Вилкула, в результате атаки по Кривому Рогу аварийные отключения света коснулись более 45 тыс. абонентов. Более 700 домов остались без теплоснабжения.

Малые котельные Кривого Рога уже перешли на генераторы. Насосные станции горводоканала также перешли на генераторы, вода в системе удерживается, но давление ниже.

– Что касается электротранспорта – скоростной трамвай утром не будет работать. Штаб по ликвидации последствий уже работает, – подчеркнул председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 421-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.