Атака на Кривой Рог и район: повреждены дома и газопровод, есть раненая
Россия атаковала Кривой Рог и Криворожский район Днепропетровской области ударными беспилотниками.
Об этом сообщил глава Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко.
Атака на Кривой Рог и район 13 января: что известно
По словам Сытниченко, атака на Кривой Рог началась вечером 12 января с применением ударных беспилотников.
Уже ночью российские войска осуществили массированную атаку ракетами и БпЛА по Зеленодольской общине Криворожского района.
В результате обстрела возник пожар, повреждены объекты инфраструктуры, два частных дома и газопровод.
Поранены 69-летняя женщина — ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.
В других общинах Криворожского района в течение ночи звучали воздушные тревоги, однако обошлось без чрезвычайных событий.
Кроме того, Сытниченко сообщил, что в больнице скончался 67-летний пострадавший во время обстрела Кривого Рога 8 января.
Атаки на другие районы Днепропетровской области
Кроме Криворожья, российские войска атаковали и другие общины области.
Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, беспилотники противник направил на Васильковскую общину Синельниковского района.
Там травмирован 86-летний мужчина, которого доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
В результате атаки загорелся частный дом, еще один получил повреждения. Также повреждены хозяйственная постройка, автомобиль, прицеп и газопровод.
В Солонянской общине Днепровского района в результате удара беспилотником поврежден жилой дом.
В Никопольском районе враг применял FPV-дроны, обстреливая сам районный центр, Марганецкую, Покровскую и Червоногригоровскую общины.
В результате атак загорелся автомобиль, повреждены частный дом и линия электропередачи.