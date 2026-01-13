Россия атаковала Кривой Рог и Криворожский район Днепропетровской области ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко.

Атака на Кривой Рог и район 13 января: что известно

По словам Сытниченко, атака на Кривой Рог началась вечером 12 января с применением ударных беспилотников.

Уже ночью российские войска осуществили массированную атаку ракетами и БпЛА по Зеленодольской общине Криворожского района.

В результате обстрела возник пожар, повреждены объекты инфраструктуры, два частных дома и газопровод.

Поранены 69-летняя женщина — ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В других общинах Криворожского района в течение ночи звучали воздушные тревоги, однако обошлось без чрезвычайных событий.

Кроме того, Сытниченко сообщил, что в больнице скончался 67-летний пострадавший во время обстрела Кривого Рога 8 января.

Атаки на другие районы Днепропетровской области

Кроме Криворожья, российские войска атаковали и другие общины области.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, беспилотники противник направил на Васильковскую общину Синельниковского района.

Там травмирован 86-летний мужчина, которого доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

В результате атаки загорелся частный дом, еще один получил повреждения. Также повреждены хозяйственная постройка, автомобиль, прицеп и газопровод.

В Солонянской общине Днепровского района в результате удара беспилотником поврежден жилой дом.

В Никопольском районе враг применял FPV-дроны, обстреливая сам районный центр, Марганецкую, Покровскую и Червоногригоровскую общины.

В результате атак загорелся автомобиль, повреждены частный дом и линия электропередачи.