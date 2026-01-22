Взрывы в Днепре: РФ попала в жилой дом
В Днепре прогремели взрывы днем 22 января во время воздушной тревоги.
Взрывы в Днепре: что известно
Мэр города Борис Филатов сообщил, что есть попадание в жилой дом.
– Попали в жилой дом. Все подробности со временем, – написал он в своем телеграмме.
Незадолго до взрывов в Днепре Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении группы ударных беспилотников в направлении города.
– Днепр – группа БпЛА в направлении города, – говорится в сообщении.
Воздушная тревога в регионе была объявлена из-за угрозы атаки БпЛА. Жителей призвали находиться в укрытиях и соблюдать меры безопасности.
Информация о последствиях уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 429-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.