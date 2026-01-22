В Днепре прогремели взрывы днем ​​22 января во время воздушной тревоги.

Взрывы в Днепре: что известно

Мэр города Борис Филатов сообщил, что есть попадание в жилой дом.

– Попали в жилой дом. Все подробности со временем, – написал он в своем телеграмме.

Незадолго до взрывов в Днепре Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении группы ударных беспилотников в направлении города.

– Днепр – группа БпЛА в направлении города, – говорится в сообщении.

Воздушная тревога в регионе была объявлена ​​из-за угрозы атаки БпЛА. Жителей призвали находиться в укрытиях и соблюдать меры безопасности.

Информация о последствиях уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 429-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

