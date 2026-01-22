Сегодня, 22 января, прогремели взрывы в Кривом Роге, что в Днепропетровской области.

Об этом сообщил начальник Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Взрывы в Кривом Роге сегодня, 22 января: что известно

Перед взрывами в Кривом Роге командование Воздушных сил предупредило об угрозе баллистики.

По словам Александра Вилкула, россияне нанесли удар по городу баллистической ракетой. Он также предупредил о возможных повторных запусках ракет.

В 10:00 Александр Вилкул сообщил, что Кривой Рог уже десятый час находится под атакой ударных дронов Шахед. Через час он сообщил, что силы противовоздушной обороны отработали по вражеским целям почти идеально.

– Движение по улице Свободной Ичкерии через час-два восстановим. Работают взрывотехники и коммунальщики, – подчеркнул председатель Совета обороны города.

В результате атаки Шахедов в Саксаганском районе повреждены три двухэтажных дома, четыре коттеджа и пять домов в частном секторе. К ликвидации последствий вражеского удара привлечены все оперативные и коммунальные службы.

Ночью 10 января вражеские дроны атаковали Криворожский район. В результате атаки пострадали 58-летняя женщина и 44-летний мужчина.

12 января Кривой Рог также атаковали ударные дроны. Враг целился в объекты инфраструктуры.

Ночью 14 января Кривой Рог снова подвергся атаке российских дронов. В результате удара по объекту инфраструктуры более 45 тыс. абонентов остались без света, а 700 домов — без теплоснабжения.

15 января российская армия массированно атаковала ударными дронами Шахед город Кривой Рог. Враг снова попал в объект инфраструктуры.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 429-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

