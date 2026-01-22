У Дніпрі пролунали вибухи вдень 22 січня під час повітряної тривоги.

Вибухи у Дніпрі: що відомо

Мер міста Борис Філатов повідомив, що є влучання у житловий будинок.

– Влучили в житловий будинок. Всі подробиці згодом, – написав він у своєму телеграм.

Незадовго до вибухів у Дніпрі Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух групи ударних безпілотників у напрямку міста.

– Дніпро – група БпЛА в напрямку міста, – йдеться у повідомленні.

Повітряну тривогу в регіоні було оголошено через загрозу атаки БпЛА. Мешканців закликали перебувати в укриттях та дотримуватися заходів безпеки.

Інформація щодо наслідків уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 429-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

