Вибухи у Дніпрі: РФ поцілила в житловий будинок
У Дніпрі пролунали вибухи вдень 22 січня під час повітряної тривоги.
Вибухи у Дніпрі: що відомо
Мер міста Борис Філатов повідомив, що є влучання у житловий будинок.
– Влучили в житловий будинок. Всі подробиці згодом, – написав він у своєму телеграм.
Незадовго до вибухів у Дніпрі Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух групи ударних безпілотників у напрямку міста.
– Дніпро – група БпЛА в напрямку міста, – йдеться у повідомленні.
Повітряну тривогу в регіоні було оголошено через загрозу атаки БпЛА. Мешканців закликали перебувати в укриттях та дотримуватися заходів безпеки.
Інформація щодо наслідків уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 429-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.