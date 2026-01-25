В ДТП на Львовщине погиб нардеп Орест Саламаха: ДБР сообщило детали
- Нардеп от Слуги народа Орест Саламаха погиб в ДТП в Сокольниках Львовской области.
- Известно, что депутат на квадроцикле выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным транспортным средством.
- Орест Саламаха скончался в больнице во время реанимационных действий.
В воскресенье в ДТП во Львовской области погиб народный депутат фракции Слуга Народа Орест Саламаха.
О факте гибели Ореста Саламахи в результате ДТП сообщил нардеп фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко, глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев и депутат Львовского городского совета 8-го созыва Игорь Зинкевич.
Известно, что ДТП произошло в Сокольниках во Львовской области. Также есть информация, что нардеп скончался в больнице около 20:00.
По словам Зинкевича, нардеп выехал на встречную на квадроцикле.
Впоследствии в своем Telegram смерть Саламахи подтвердил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.
В то же время ДБР пишет, что, по предварительным данным, около 18.15 квадроцикл, которым управлял депутат, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с маршрутным транспортным средством. Среди пассажиров маршрутки пострадавших нет.
— В результате столкновения народный депутат получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. После госпитализации он скончался в больнице, — говорится в сообщении.
Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР и открытии производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного Кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть или тяжкие телесные повреждения.
В то же время, работники ДБР проводят первоочередные следственные действия: осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей, изымают вещественные доказательства. ДБР обеспечит полную и объективную проверку всех обстоятельств ДТП.
Известно, что Саламах был избран по округу №121 от Львовской области.