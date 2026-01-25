В воскресенье в ДТП во Львовской области погиб народный депутат фракции Слуга Народа Орест Саламаха.

В ДТП погиб нардеп от Слуги народа Орест Саламаха

О факте гибели Ореста Саламахи в результате ДТП сообщил нардеп фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко, глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев и депутат Львовского городского совета 8-го созыва Игорь Зинкевич.

Известно, что ДТП произошло в Сокольниках во Львовской области. Также есть информация, что нардеп скончался в больнице около 20:00.

Сейчас смотрят

По словам Зинкевича, нардеп выехал на встречную на квадроцикле.

Впоследствии в своем Telegram смерть Саламахи подтвердил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

В то же время ДБР пишет, что, по предварительным данным, около 18.15 квадроцикл, которым управлял депутат, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с маршрутным транспортным средством. Среди пассажиров маршрутки пострадавших нет.

— В результате столкновения народный депутат получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. После госпитализации он скончался в больнице, — говорится в сообщении.

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР и открытии производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного Кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть или тяжкие телесные повреждения.

В то же время, работники ДБР проводят первоочередные следственные действия: осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей, изымают вещественные доказательства. ДБР обеспечит полную и объективную проверку всех обстоятельств ДТП.

Известно, что Саламах был избран по округу №121 от Львовской области.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.