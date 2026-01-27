В Черкасской области во время задержания мужчина, разыскиваемый за совершение убийства, открыл прицельный огонь по полицейским. Погибли четверо правоохранителей.

Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Иван Выговский.

Трагедия в Черкасской области 27 января

По его словам, спецназ полиции ликвидировал убийцу.

Так, во время перестрелки погибли:

командир взвода №1 (быстрого реагирования) роты полиции особого назначения ГУ НП в Черкасской области, участник боевых действий, майор полиции Сергей Сафронов;

заместитель командира роты полиции особого назначения ГУ НП в Черкасской области, участник боевых действий, майор полиции Александр Флоринский;

инспектор взвода № 1 (быстрого реагирования) роты полиции особого назначения ГУ НП в Черкасской области, старший лейтенант полиции Денис Половинка;

полицейский офицер общины сектора взаимодействия с общинами отдела превенции Черкасского районного управления полиции, участник боевых действий, майор полиции Владимир Бойко.

— Сегодняшняя трагедия еще раз напоминает, какой ценой держится безопасность государства даже вдали от линии фронта. Полицейские ежедневно выходят на службу, осознавая все риски… Для них нет безопасных смен или спокойных дней. Каждый выезд может стать последним, — подчеркнул Иван Выговский.

Ранение получил офицер общины сектора взаимодействия с общинами отдела превенции Черкасского районного управления полиции, старший лейтенант Александр Шпак.

20 сентября 2025 года в Кировоградской области мужчина во время проверки документов открыл стрельбу, в результате чего ранения получили два сотрудника полиции. Нападавший скрылся с места происшествия.

Фото: Иван Выговский

