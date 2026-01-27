На Черкащині під час затримання чоловік, якого розшукували за вчинення вбивства, відкрив прицільний вогонь по поліціянтах. Загинули четверо правоохоронців.

Про це повідомив голова Нацполіції України Іван Вигівський.

Трагедія на Черкащині 27 січня

За його словами, спецпризначенці поліції ліквідували вбивцю.

Так, під час стрілянини загинули:

командир взводу №1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУ НПу Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Сергій Сафронов;

заступник командира роти поліції особливого призначення ГУ НП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Олександр Флорінський;

інспектор взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУ НП у Черкаській області, старший лейтенант поліції Денис Половинка;

поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, учасник бойових дій, майор поліції Володимир Бойко.

— Сьогоднішня трагедія ще раз нагадує, якою ціною тримається безпека держави навіть далеко від лінії фронту. Поліцейські щодня виходять на службу, усвідомлюючи всі ризики… Для них немає безпечних змін чи спокійних днів. Кожен виїзд може стати останнім, — наголосив Іван Вигівський.

Поранення дістав офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, старший лейтенант Олександр Шпак.

Фото: Іван Вигівський

