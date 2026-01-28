В ночь на 28 января россияне атаковали Киев с помощью дронов.

Об этом сообщили мэр столицы Виталий Кличко и глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Атака РФ на Киев ночью 28 января

Так, в 01:24 Тимур Ткаченко сообщил о работе противовоздушной обороны в Киеве. По его словам, в Голосеевском районе на дорогу упали обломки вражеского беспилотника.

По состоянию на 07:00 мэр Виталий Кличко сообщил, что обломки сбитого дрона упали на крышу двухэтажного нежилого здания в Голосеевском районе и вызвали пожар. Спасатели потушили огонь.

В том же районе в результате падения обломков дронов взрывной волной повреждены окна и кровля 17-этажного жилого дома. Также повреждены рядом припаркованные автомобили. К счастью, пострадавших нет.

Ночью вражеские дроны атаковали Киевскую область. В Белогородской общине поврежден многоэтажный жилой дом. Загорелась крыша и верхний этаж. Жителей эвакуировали.

Впоследствии стало известно о двух погибших. Еще четверо человек обратились за медицинской помощью: молодая женщина и двое детей испытали острую реакцию на стресс, у мужчины диагностировали отравление продуктами горения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 435-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ГСЧС

