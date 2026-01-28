У ніч на 28 січня росіяни дронами атакували Київ.

Про це повідомляють мер столиці Віталій Кличко та керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Атака РФ на Київ вночі 28 січня

Так, о 01:24 Тимур Ткаченко повідомив про роботу протиповітряної оборони у Києві. За його словами, у Голосіївському районі на дорогу впали уламки ворожого безпілотника.

Станом на 07:00 мер Віталій Кличко повідомив, що уламки збитого дрона впали на дах двоповерхової нежитлової будівлі у Голосіївському районі й спричинили пожежу. Рятувальни загасили вогонь.

У тому ж районі внаслідок падіння уламків дронів вибуховою хвилею пошкоджені вікна та покрівля 17-поверхового житлового будинку. Також пошкоджено поруч припарковані автомобілі. На щастя, постраждалих немає.

Вночі ворожі дрони атакували у Київщину. У Білогородській громаді пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Загорілася покрівля та верхній поверх. Мешканців евакуювали.

Згодом стало відомо про двох загиблих. Ще четверо людей звернулося за медичною допомогою: молода жінка та двоє дітей зазнали гострої реакції на стрес, у чоловіка діагностували отруєння продуктами горіння.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 435-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДСНС

