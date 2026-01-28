В ночь на 28 января российские войска совершили очередную атаку по территории Киевской области.

Под вражеским ударом оказался Бучанский район. По предварительным данным, два человека погибли, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает полиция Киевщины и ГСЧС.

Атака на Киевскую область 28 января

В Белогородской общине в результате атаки БпЛА типа Герань-2 в 01:38 вспыхнул пожар в квартире на седьмом этаже семиэтажного жилого дома.

Огонь охватил значительную площадь – около 600 кв. м, ликвидацию пожара завершили в 05.15.

В результате обстрела повреждено многоквартирное здание, административное сооружение и два транспортных средства.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двух погибших – мужчины и женщины, их личности устанавливаются.

Также пострадали четыре человека.

– В результате попадания пострадали четыре человека: женщина и двое детей (2016 и 2021 г.р.) с острой реакцией на стресс, а также мужчина с отравлением продуктами горения, – отметили в ГСЧС.

В частности, 4-летнему ребенку медики оказали помощь прямо на месте происшествия. В госпитализации пострадавшие не нуждались.

На месте работали сотрудники полиции Киевской области, спасатели ГСЧС и медицинские службы. Правоохранители задокументировали последствия обстрелов.

По факту совершения военного преступления следователи возбудили уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 435-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

