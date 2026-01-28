У ніч на 28 січня російські війська здійснили чергову атаку по території Київської області.

Під ворожим ударом опинився Бучанський район. За попередніми даними двоє людей загинули, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомляє поліція Київщини та ДСНС.

Атака на Київську область 28 січня

У Білогородській громаді внаслідок атаки БпЛА типу Герань-2 о 01:38 спалахнула пожежа в квартирі на сьомому поверсі семиповерхового житлового будинку.

Вогонь охопив значну площу – близько 600 кв. м, ліквідацію пожежі завершили о 05:15.

У результаті обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок, адміністративну споруду та два транспортні засоби.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих – чоловіка та жінки, їхні особи наразі встановлюються.

Також постраждали четверо людей.

– Унаслідок влучання постраждали четверо людей: жінка та двоє дітей (2016 і 2021 р. н.) із гострою реакцією на стрес, а також чоловік з отруєнням продуктами горіння, – зазначили у ДСНС.

Зокрема, 4-річній дитині медики надали допомогу безпосередньо на місці події. Госпіталізації постраждалі не потребували.

На місці працювали співробітники поліції Київщини, рятувальники ДСНС та медичні служби. Правоохоронці задокументували наслідки обстрілу.

За фактом скоєння воєнного злочину слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 435-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

