Перед рассветом прогремели взрывы в Запорожье — повреждено более ста квартир и 20 автомобилей.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 28 января: что известно

Так, Иван Федоров в 04:38 предупреждал об угрозе ударов скоростных ракет по Запорожской области. Впоследствии появилась угроза применения управляемых авиационных бомб.

Сейчас смотрят

В 04:53 глава ОГА сообщил, что в Запорожье горит дом в результате вражеской атаки. По его словам, российские оккупанты дважды нанесли удары по городу.

Более ста квартир и 20 автомобилей повреждены в результате атаки и взрывов в Запорожье. На месте удара возник пожар.

— Россияне на рассвете нанесли удар по областному центру, попав во двор многоэтажки, — подчеркнул Иван Федоров.

По его словам, за медицинской помощью обратились 37-летний мужчина и 88-летняя женщина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 435-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.