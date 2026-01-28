Взрывы в Запорожье перед рассветом: повреждено более 100 квартир, есть пострадавшие
- Российские войска дважды нанесли удары на рассвете по Запорожью.
- Попадание — во двор многоэтажного дома.
- Повреждено более 100 квартир и 20 автомобилей.
Перед рассветом прогремели взрывы в Запорожье — повреждено более ста квартир и 20 автомобилей.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Взрывы в Запорожье 28 января: что известно
Так, Иван Федоров в 04:38 предупреждал об угрозе ударов скоростных ракет по Запорожской области. Впоследствии появилась угроза применения управляемых авиационных бомб.
В 04:53 глава ОГА сообщил, что в Запорожье горит дом в результате вражеской атаки. По его словам, российские оккупанты дважды нанесли удары по городу.
Более ста квартир и 20 автомобилей повреждены в результате атаки и взрывов в Запорожье. На месте удара возник пожар.
— Россияне на рассвете нанесли удар по областному центру, попав во двор многоэтажки, — подчеркнул Иван Федоров.
По его словам, за медицинской помощью обратились 37-летний мужчина и 88-летняя женщина.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 435-е сутки.
Фото: Запорожская ОВА