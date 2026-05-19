За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 203 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Противник нанес один ракетный удар, применив 22 ракеты, и 46 авиационных ударов — сбросил 144 управляемые авиабомбы.

Кроме того, задействовал для поражения 6 080 дронов-камикадзе и совершил 2 298 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 19 мая 2026 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 546-е сутки.

