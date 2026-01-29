В ночь на 29 января враг атаковал Вольнянск Запорожского района ударными беспилотниками.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Атака на Вольнянск 29 января: что известно

По словам Федорова, российские войска нанесли удары ударными БПЛА по частному сектору города Вольнянск.

В результате атаки на Вольнянске разрушены жилые дома, возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.

По предварительным данным, погибли две женщины и мужчина.

Еще один мужчина получил ранения — ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Окончательные последствия атаки на Вольнянск 29 января выясняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 436-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОГА

