Атака на Вольнянск: трое погибших, есть раненый
В ночь на 29 января враг атаковал Вольнянск Запорожского района ударными беспилотниками.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Атака на Вольнянск 29 января: что известно
По словам Федорова, российские войска нанесли удары ударными БПЛА по частному сектору города Вольнянск.
В результате атаки на Вольнянске разрушены жилые дома, возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.
По предварительным данным, погибли две женщины и мужчина.
Еще один мужчина получил ранения — ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Окончательные последствия атаки на Вольнянск 29 января выясняются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 436-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Запорожская ОГА