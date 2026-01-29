У ніч проти 29 січня ворок атакував Вільнянськ Запорізького району ударними безпілотниками.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Атака на Вільнянськ 29 січня: що відомо

За словами Федорова, російські війська завдали ударів ударними БпЛА по приватному сектору міста Вільнянськ.

Унаслідок атаки на Вільнянську зруйновано житлові будинки, виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.

За попередніми даними, загинули дві жінки та чоловік.

Ще один чоловік дістав поранення — йому надають усю необхідну медичну допомогу.

Остаточні наслідки атаки на Вільнянськ 29 січня з’ясовуються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 436-ту добу.

Фото: Запорізька ОВА

