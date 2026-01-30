Статус ветерана не является оправданием для стрельбы в Черкасской области, в результате которой погибли четверо полицейских.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выгивский.

Выгивский о подозреваемом в убийстве полицейских

Как отметил Выгивский, следователи и оперативники при силовой поддержке бойцов спецподразделения полиции прибыли в село для обыска мужчины, подозреваемого в совершении тяжкого преступления.

– На месте полицейские сообщили ему о начале проведения следственных действий. Полицейские были готовы к любому развитию событий, в частности к огневому контакту. Это были бойцы спецподразделения, имевшие боевой опыт. С ним общались спокойно, с учетом его статуса ветерана войны, – сказал глава Нацполиции.

Однако мужчина забаррикадировался и не шел на контакт, утверждает Выгивский. По его словам, полицейские пригласили к общению его побратимов. Однако именно тогда подозреваемый незаметно покинул территорию домовладения и устроил засаду у дороги.

Как рассказал Выгивский, побратимы ветерана не нашли мужчину в доме и захотели, чтобы представители общины были понятыми во время обыска. Именно поэтому полицейские офицеры общины поехали на их поиски и затем стали первыми жертвами подозреваемого, который расстрелял автомобиль с ними в упор.

В результате стрельбы погибли четверо полицейских, а еще один – ранен.

– Он подошел к раненому вплотную и хотел застрелить. Когда наш полицейский отметил, что он местный полицейский офицер общины, и подозреваемый его узнал, нападавший сказал ему: Хорошо, живи, и ушел в засаду, – сказал Выгивский.

По словам главы Нацполиции, стрельба произошла в 500 м от дома подозреваемого. Как утверждает Выгивский, в СМИ сейчас некоторые якобы “героизируют” этого ветерана.

– Многие не видят в нем хладнокровного убийцы, который, понимая, что люди уже ранены, умышленно и хладнокровно добивал их. Мы с уважением относимся ко всем военным и ветеранам, но боевой статус не является оправданием совершения умышленных убийств, да еще и с такой жестокостью, – подчеркнул он.

