Статус ветерана не є виправданням для стрілянини у Черкаській області, внаслідок якої загинули четверо поліцейських.

Про це заявив очільник Національної поліції України Іван Вигівський.

Вигівський про підозрюваного у вбивстві поліцейських

Як зазначив Вигівський, слідчі та оперативники за силової підтримки бійців спецпідрозділу поліції прибули в село для обшуків чоловіка, підозрюваного у скоєнні тяжкого злочину.

Зараз дивляться

– На місці поліцейські повідомили йому щодо початку проведення слідчих дій. Поліцейські були готові до будь-якого розвитку подій, зокрема до вогневого контакту. Це були бійці спецпідрозділу, які мали бойовий досвід. З ним спілкувалися спокійно, з урахуванням його статусу ветерана війни, – сказав очільник Нацполіції.

Проте чоловік забарикадувався та не йшов на контакт, стверджує Вигівський. За його словами, поліцейські запросили до спілкування його побратимів. Однак саме тоді підозрюваний непомітно покинув територію домоволодіння та влаштував засідку біля дороги.

Як розповів Вигівський, побратими ветерана не знайшли чоловіка у будинку та захотіли, щоб представники громади були понятими під час обшуку. Саме тому поліцейські офіцери громади поїхали на їхній пошук і потім стали першими жертвами підозрюваного, який розстріляв автомобіль із ними впритул.

Внаслідок стрілянини загинуло четверо поліцейських, а ще один – поранений.

– Він підійшов до пораненого впритул і хотів застрелити. Коли наш поліцейський зазначив, що він місцевий поліцейський офіцер громади, і підозрюваний його впізнав, нападник сказав йому: Добре, живи, і пішов у засідку, – сказав Вигівський.

За словами очільника Нацполіції, стрілянина відбулася за 500 м від будинку підозрюваного. Як стверджує Вигівський, у медіа зараз дехто нібито “героїзує” цього ветерана.

– Багато хто не бачить у ньому холоднокровного вбивці, який, розуміючи, що людей вже поранено, умисно та холоднокровно їх добивав. Ми з повагою ставимось до усіх військових та ветеранів, але бойовий статус не є виправданням вчинення умисних вбивств, ще й із такою жорстокістю, – наголосив він.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.