У Дніпропетровській області російські війська вдарили дроном поряд зі службовим автобусом підприємства у Тернівці, внаслідок чого загинули 12 людей і постраждали ще семеро осіб.

Про це повідомили ДСНС України, Національна поліція, компанія ДТЕК, очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа та заступник мера Тернівки Вадим Добровольський.

Атака дронами на автобус у Тернівці 1 лютого: які наслідки

Як розповіли у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, російський дрон атакував службовий автобус одного із підприємств у Павлоградському районі.

Зараз дивляться

У Національній поліції розповіли, що згорів транспортний засіб, в якому перебували люди.

Росія здійснила масштабну атаку на шахти ДТЕК у Дніпропетровській області, заявили у компанії. Там розповіли, що епіцентром атаки став робочий автобус, який перевозив шахтарів з підприємства після зміни.

За попередньою інформацією Нацполіції, внаслідок удару загинули 12 осіб, ще семеро людей дістали травми різного ступеня тяжкості.

Водночас у ДТЕК зазначають, що наразі відомо про 15 загиблих і сімох поранених шахтарів.

На місці атаки спалахнула пожежа, яку рятувальникам уже вдалося ліквідувати.

На місцях ворожих ударів працюють поліцейські, рятувальники та інші екстрені й профільні служби.

Слідчо-оперативні групи поліції фіксують наслідки обстрілу, збирають речові докази та документують черговий воєнний злочин армії Росії проти цивільного населення України.

Фото : ДСНС

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.