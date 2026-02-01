Ночью 1 февраля вражеский дрон атаковал Днепр. Есть попадание в частный жилой дом.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Атака на Днепр ночью 1 февраля

Так, российский дрон разрушил частный жилой дом, еще два повреждены. К сожалению, погибли два человека: женщина и мужчина.

Сейчас смотрят

На месте атаки возник пожар. Поврежден также легковой автомобиль.

Вечером и ночью российские войска обстреливали Никопольский район: били из артиллерии и FPV-дронов. Били по райцентру и Марганецкой общине. В результате обстрелов разрушены два многоквартирных дома и четыре частных, хозяйственная постройка, кафе, несколько магазинов, автомобиль. Также в результате обстрелов пострадали газопровод и линия электропередач.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1439-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.