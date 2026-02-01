Ночная атака на Днепр: дрон разрушил дом, два человека погибли
- Вражеский беспилотник атаковал Днепр ночью 1 февраля.
- В результате удара погибли два человека — мужчина и женщина.
- Разрушен частный дом, еще два — повреждены.
Ночью 1 февраля вражеский дрон атаковал Днепр. Есть попадание в частный жилой дом.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Атака на Днепр ночью 1 февраля
Так, российский дрон разрушил частный жилой дом, еще два повреждены. К сожалению, погибли два человека: женщина и мужчина.
На месте атаки возник пожар. Поврежден также легковой автомобиль.
Вечером и ночью российские войска обстреливали Никопольский район: били из артиллерии и FPV-дронов. Били по райцентру и Марганецкой общине. В результате обстрелов разрушены два многоквартирных дома и четыре частных, хозяйственная постройка, кафе, несколько магазинов, автомобиль. Также в результате обстрелов пострадали газопровод и линия электропередач.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1439-е сутки.
Фото: Дніпропетровська ОВА